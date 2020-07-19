تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك اليوم

يتم اليوم الأحد، الشروع في تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك، التابعين اقليميا للمديرية الجهوية للجمارك، الجزائر خارجي.

ويشرف على التنصيب المفتش العام لمصالح الجمارك، زبير علاوي، بحضور السلطات الاقليمية العسكرية والامنية والمدنية وشركاء إدارة الجمارك.

وتعني مراسم التنصيب المفتش العميد بن حولة محمد بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك مطار هواري بومدين مسافرين، الذي كان يشغل ذات المنصب بولاية بسكرة.

كما سيتم تنصيب المراقب العام محي الدين طارق بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك مطار هواري بومدين شحن، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة التحقيق والمراقبة على مستوى المفتشية الجهوية لمصالح الجمارك بناحية شرق.

وسيتم تنصيب المراقب العام بلعيد محي الدين بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك عين طاية، إطار مركزي بمديرية التحقيقات الجمركية على مستوى المديرية العامة للجمارك.

وتأتي هذه الحركة الدورية لتجسيد الدور المحوري والهام لمصالح الجمارك في الميدان، وكذا تدعيم المجهودات الحثيثة المبذولة في المعالجة الجمركية وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة وترقية الآداء الجمركي دفاعا، وحماية الاقتصاد الوطني والمواطن، ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

كما تكرس هذه الحركة الجزئية المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة والالتزام بهدف ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية.