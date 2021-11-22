تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية الشلف

تم اليوم الإثنين تنصيب عميد أول للشرطة عادل علي رئيسا جديدا لأمن ولاية الشلف.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد أشرف على مراسم التنصيب مدير الأمن العمومي ممثلا للمدير العام للأمن الوطني،رفقة والي ولاية الشلف.

وفي هذا السياق حضر مراسم التنصيب أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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