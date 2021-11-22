تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية الشلف
تم اليوم الإثنين تنصيب عميد أول للشرطة عادل علي رئيسا جديدا لأمن ولاية الشلف.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد أشرف على مراسم التنصيب مدير الأمن العمومي ممثلا للمدير العام للأمن الوطني،رفقة والي ولاية الشلف.
وفي هذا السياق حضر مراسم التنصيب أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.
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أشرف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني، على تنصيب عميد أول للشرطة فوضيل عمار، رئيسا جديدا لأمن ولاية إليزي.
كما تمت مراسيم التنصيب التي جرت يوم أمس السبت، بإشراف والي ولاية إليزي. كما حضرها أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.
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تنصيب سيدهم حسان رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى
من جهة أخرى أشرف المفتش الجهوي لشرطة الوسط بالبليدة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، على تنصيب، عميد أول للشرطة سيدهم حسان، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى.
وحضر مراسم التنصيب والي الولاية، وأعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.
تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية قسنطينة
كما تم تنصيب مراقب الشرطة لعور كمال، رئيسا جديدا لأمن ولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، حسب خلية الإعلام والاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأشرف على مراسم التنصيب، مدير الموارد البشرية ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية قسنطينة، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.
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كما تمكنت عناصر من الأمن الحضري 13 بولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار وترويج المؤثرات العقلية.
وأفضت العملية إلى توقيف شخصين في حالة تلبس أحدهما مسبوق قضائيا وبحوزتهما 9600 قرص مهلوس من نوع إكستازي. كما تم حجز مركبة تستخدم في نقل هذه السموم وأسلحة بيضاء إلى جانب معدات تستعمل في الإبحار السري.
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