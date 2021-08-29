تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية عنابة

أشرف مدير الصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، اليوم الأحد، على تنصيب عميد أول للشرطة كافي عبد الجليل، رئيسا جديدا لأمن ولاية عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حضر مراسم التنصيب أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb