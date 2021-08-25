تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية قسنطينة

تم تنصيب مراقب الشرطة لعور كمال، رئيسا جديدا لأمن ولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، حسب خلية الإعلام والاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأشرف على مراسم التنصيب، مدير الموارد البشرية ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية قسنطينة، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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