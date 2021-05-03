تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمتابعة مشروع إنجاز ملعب براقي

أشرف وزير السكن طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة مشروع إنجاز ملعب براقي.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللجنة تم تنصيبها تنفيذا لتعليمات الوزير الأول القاضية بإنشاء هذه اللجنة ما بين قطاع المالية، الداخلية، الشباب والرياضة وولاية الجزائر.

ويتربع الملعب على 40 هكتارا، ويحتوي على موقف للسيارات بسعة 2.185 مركبة و305 حافلة، ومدرج خاص لهبوط الطائرات.

كما تم تنصيب خليتي عمل، تتعلق الخلية الأولى بالدراسات، أما الثانية تهتمّ بالجانب التعاقدي مع مؤسسة الإنجاز.