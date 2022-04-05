تنصيب لطفي محمدي مديرا للمصالح الفلاحية بولاية تلمسان

أشرف صبيحة تلمسان، أمومن مرموري، اليوم الثلاثاء، على مراسيم تنصيب لطفي محمدي. بصفته مكلفاً بمهام مدير المصالح الفلاحية خلفاً لقاضي الطاهر.

والي الولاية و في مداخلة افتتاحية ألقاها بالمناسبة أكد على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه مديرية المصالح الفلاحية.

كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الوثبة التنموية في المجال الفلاحي. وهذا بالتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين في القطاع بالنظر للطابع الفلاحي بامتياز لولاية تلمسان.

كما تمنى الوالي للمدير الجديد التوفيق والسداد والمضي بالقطاع الفلاحي بالولاية إلى الرقي والتطور. مقدما كذلك الشكر والتقدير للمدير السابق نظير المجهودات التي بذلها أثناء توليه مهام المديرية.

في حين تم خلال هذه الجلسة تدخل كلا المديرين داعيين فيها الموظفين والشركاء الفاعلين في القطاع بالولاية إلى التعاون. التنسيق والتكافل من اجل تنمية وتطوير القطاع الفلاحي بالولاية.

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