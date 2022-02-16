تنصيب مجموعة الصداقة الجزائرية ــ المصرية

تم اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر-فلسطين.

وبهذه المناسبة، رحب ممثل وزارة الخارجية، عمر حرفوش، بشدة، بتنصيب هذه المجموعة. متمنيا أن تأتي بدعمها لمساعي الديبلوماسية.

وبدوره، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، أن تنصيب هذه المجموعة كخطوة من خطوات الدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية. ولما تقتضيه من تقدير وقداسة لدى الجزائر حكومة وشعبا.

مضيفا إن المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- فلسطين تختلف تماما عن المجموعات البرلمانية للصداقة الاخرى التي نصبت لحد الآن.

كما تابع أن هذه المجموعة ستشكل الاطار التنسيقي لاعطاء الدبلوماسية البرلمانية ثقلا أكثر لصالح القضية الفلسطينية.

وكذا تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته التارخية والقانونية كاملة تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية.

وبدوه، عبر السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز محمد أبو عيطة، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها الجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

كما نقل السفير للحاضرين، تحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاخيه الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون.

وأورد السفير: “طالما سعدنا بمثل هذه المواقف، وقوف ودعم غير مشروط. ما يؤكد على أن الجزائر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للشعب والقيادة”.

كما ثمن أبو عيطة، موقف الرئيس تبون الذي قال أن القمة العربية التي ستعقد بالجزائر هي قمة فلسطين. وهذا يدل على أن الجزائر تتمتع بموقف ثابت.

وتابع السفير، إن الجزائر بمواقفها أكدت التزامها للعالم أن القيادة الفلسطينية ليست وحيدة في معركتها.

وأشار ابو عيطة، أن فلسطين، تدرك أن الجزائر تدفع ثمنا كبيرا لالتزامها اتجاه القضية الفلسطينية وقضايا العدل والحق.

كما حيا الموقف الذي قامت به الجزائر في الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية الكياتن الصهيوني، مؤكدا أن هذا انتصار كبير للدبلوماسية الجزائرية.