تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر – السويد

أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، اليوم الإثنين بمقر المجلس، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر– السويد.

وفي بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد جرت نراسن التنصيب بحضور تمامري سيد أحمد، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الى جانب سفير السويد بالجزائر، وكذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد محمد هاني أن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة يعد حدثا هاما لتوطيد العلاقات الثنائية.

خاصة على المستوى البرلماني نظرا لما يربط الجزائر ومملكة السويد من أواصر الصداقة.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الجزائر تتطلع من خلال هذه الآلية إلى دعم التعاون والتبادل بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير أن العلاقة التي تربط بين البلدين علاقة تاريخية ممتدة ومميزة، ورحب بتعزيز العمل المشترك من خلال قنوات التحاور بين برلماني البلدين.

داعيا إلى إرساء أسس تعاون مثمر على عديد الأصعدة.

عند تناوله الكلمة، أعرب النائب محمد الهادي أسامة عرباوي، الذي عادت إليه رئاسة المجموعة، عن اعتزازه بهذه المهمة، وحث على ضرورة ترقية التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات والعمل على تقريب الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بالمقابل رجعت نيابة رئاسة المجموعة للنائبين حريزي مخفي ورابح بلخير. فيما عاد منصب مقرر المجموعة إلى النائب زهير فارس.

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