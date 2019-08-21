تنصيب مدراء جدد للوكالات الولائية بـ “الكاسنوس”

سجلّت 12 وكالة ولائية للصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، حركة تغيرات جزئية، حيث مست مُدارائها.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإنّ عملية التّغييرات الجديدة قد مسّت إثنى عشر “12” ولاية، حيث تم تعيين مدراء جدد.

فيما تم تحويل آخرين وترقية مجموعة من الإطارات الشابة في منصب مدير وكالة ولائية، وفقا لذات المصدر.

وأشار ذات البيان إلى أنّ الأمين العام للوزارة، مرزاق غرناوط، قد أشرف على مراسم تنصيب مدراء جدد لوكالات

ولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “CASNOS”وذلك أمس الثلاثاء 20 أوت 2019، بمقر المديرية العامة للصندوق.

وتأتي هذه العملية في إطار مسعى الوزارة الرامي إلى ترقية الموارد البشرية ومنح الفرصة للإطارات الشابة،

وإضفاء ديناميكية جديدة على نشاطات الصندوق على المستوى المحلي.

وأكّد الأمين العام خلال مراسم التنصيب على ضرورة إعطاء نفس جديد لنشاط الوكالات المحلية للصندوق، من

أجل تحسين وترقية الخدمات والأداءات لفائدة المواطنين.

كما شدّد على أهمية إشراك جميع العمال لتحقيق الأهداف المسطرة، والحرص على تكوين وترقية الموارد البشرية

وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور والتعاون ما بين الإدارة والعمال والشريك الاجتماعي، حسب ذات المصدر.