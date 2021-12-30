أشرف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، على تنصيب مراد عجال رئيسا مديرا عاما جديدا لسونلغاز خلفا لشاهر بولخراص.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال بولخراص،إن مجهودات فريق سونلغاز، كللت بنتائج جد مرضية في كل الميادين.

كما شجع وهنأ المدير الجديد قائلا: “أشجع وأهنئ عجال كأخ اشتغلت معه لأكثر من 20 سنة، وأعرفه جيدا”.

وشكر بولخراص، رئيس الجمهورية، لاعطائه الثقة منذ عدة سنوات لتولي هذا المنصب الهام. والذي حاول من خلاله بشتى المجهودات وبكل القوى وبمخطط عمل من أجل تجسيد جانب من السياسية الوطنية خاصة في شق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف بولخراص: “عملنا مع الفريق لتطوير وإنعاش هذا المرفق الهام في ظل ظرف جد صعب خاصة جراء جائحة كورونا، وما ترتب عنها من انعكاسات أكثرها سلبية. ولكن هذا لم يقلل من ارادة المجمع وعامليه والاطارات من أجل الوصول إلى بر الأمان وتجسيد كل هذه الأهداف وتطلعات المواطنين والسلطات العليا للبلاد”.

كما شكر بولخراص، كل عاملات وعمال مجمع سونلغاز. وكل الاطارات التي رافقته وأمضى معها سنوات من الإستقرار والعمل كل في مجاله واختصاصه بالمثابرة وبالتفاني.

ومن جهته، شكر عجال، رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، معتبرا هذا تكليفا، احساسا منه بثقل المهمة. وأكد عجال، أنه لن يدخر أي جهد، ادراكا منه بالمسؤولية المهمة التي اوكلت اليه للتو.

كما شدد عجال، أنه لن يدخر أي جهد لتحقيق التنمية المستدامة لمجمع سونلغاز. لتحقيق المزيد والأفضل من استكمال للمشاريع الحالية وتطوير مشاريع جديدة.

كما تعهد على العمل جاهدا على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية من ربط لمناطق الظل بالطاقة. وتطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي ونجاح الانتقال الطاقوي. وكذا تجنيد المقومات والكفاءات لتطوير المجمع خدمة للمواطن والوطن.