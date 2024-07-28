انطلقت في طهران، اليوم الأحد، مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وينفذ في هذه المراسم التي تقام في حسينية الإمام الخميني بحضور خامنئي وحشد من كبار المسؤولين. المرشد الأعلى حكم انتخاب مسعود بزشكيان استنادا إلى البند 9 من المادة 110 من الدستور الإيراني.

ويحضر المراسم أكثر من 2500 مسؤول وطني وعسكري ورؤساء المناطق والجامعات. والأساتذة وممثلي النقابات المختلفة وسفراء دول أجنبية مقيمون في طهران.

وذكرت وكالة “إرنا” أن 70 وفدا اجنبيا تضم عددا من كبار مسؤولي الدول والمنظمات الدولية. ستشارك في مراسم أداء اليمن الدستورية للرئيس الايراني الجديد والتي ستقام الثلاثاء المقبل.