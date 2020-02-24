تنصيب نور الدين خالدي مديرا عاما للجمارك

قام وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الإثنين، بتنصيب نور الدين خالدي، مديرا عاما للجمارك، خلفاً لأحمد وارت.

وحسب بيان للوزارة، حضر حفل التنصيب، الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف والاحصائيات بشير مصيطفى وجميع الإطارات المسيرة لهذه الهيئة.

وشكر راوية، بهذه المناسبة، وارث، وذكر بالعمل المنجز في مجال عصرنة هذه الهيئة من خلال تدابير تسهيل الإجراءات الجمركية والجهود التي تبذلها ذات الهيئة من أجل تغطية أفضل للفضاء الجمركي الوطني.

ودعا الوزير، المدير العام الجديد للجمارك، إلى المضي قدما على درب العصرنة واستكمال المشاريع المباشرة في هذا المجال لخدمة تنمية الاقتصاد الوطني.

للتذكير، شغل محمد وارث، منصب المدير العام للجمارك، منذ أفريل 2019، خلفا لفاروق باحميد.