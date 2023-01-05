تنظيم أكبر مسابقة في العالم لتلاوة القرآن ورفع الأذان

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية عن استضافة المملكة لأكبر مسابقة في العالم لتلاوة القرآن، ورفع الأذان.

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أن جوائز هذه المسابقة، تتجاوز 12 مليون ريال “أكثر من 3 مليون دولار أمريكي”.

هذا وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المسابقة العالمية التي تعرض عبر برنامج “عطر الكلام”.

وسيتوجب على الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ورفع مقطع صوتي لتقييمه من قبل لجنة التحكيم.

وسينتقل المرشحون للمرحلة الثانية التي سيسجلون فيها مقاطع صوتية جديدة ينتقلون بعدها للمرحلة الثالثة.

وسيتم اختيار أفضل المتسابقين لترشيحهم إلى المرحلة الرابعة المتمثلة في التصفيات النهائية، والتي ستعرض منافساتها خلال شهر رمضان.