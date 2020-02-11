كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمرأنه سيتم تنظيم أوّل ورشة حول المواقع الإلكترونية يوم 20 فيقري المقبل.

واوضح الناطق الرسمي للحكومة أنه ستكون سلسلة من الورشات لمراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع.

وعلى هامش الجلسة العلنيةة بالبرلمان والتي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة قال وزير الإتصال أن “الورشة الأولى ستحتضنها المدرسة العليا للصحافة يوم 20 فيفري الجاري”.

واضاف بلحيمر الورشة ستكون ” بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين في القطاع لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة”.

كما أشار الوزير إلى “إعادة النظر في عدد من القوانين، على غرار قانون الإشهار”.

وفي ذات السياق قال وزير الإتصال أن “المجلس الوطني للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسيتولى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحفي ويراقب عملية توزيع الإشهار ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة”.