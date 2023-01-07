تنظيم الحج.. تمديد آجال إيداع ملفات الترشح

أعلن، اليوم السبت، الديوان الوطني للحج والعمرة، عن تمديد آجال ايداع ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج 1444ه/2023م. وهذا إلى غاية تاريخ 15 جانفي في حدود الساعة منتصف النهار 12:00 سا.

كما أوضح ديوان الحج والعمرة في بيان له “استجابة لطلبات وكالات السياحية والأسفار الراغبة بتنظيم عملية الحج لموسم 1444/2023”. “الخاصة بتمديد آجال ايداع ملفات الترشح وحرصا على تمكين الوكالات من تحضير وترتيب ملفاتها الادارية”. “فإن الديوان الوطني للحج والعمرة ينهي إلى علم كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح عن تمديد آجال العملية”. “إلى غاية يوم 15 جانفي على الساعة 12:00 منتصف النهار”.

في حين، أشار الديوان إلى أن مصالحه تسهر على استقبال الملفات خلال أيام العطل 12، 13، 14 جانفي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء.

واشترطت السلطات المعنية على وكالات السياحة والأسفار. خمس مواسم خبرة في نشاط العمرة خلال المواسم السبعة الأخيرة. حتى يتسنى لها المشاركة في تنظيم موسم الحج لسنة 2023. باستثناء موسم 1442 هجري بسبب توقف النشاط.

ووضع الديوان الوطني جملة من الشروط إلى جانب سالفة الذكر. في دفتر الشروط المفرج عنه أمس، والذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه. تتعلق بإلزامية حيازة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لعملية تنظيم موسم الحج لسنة 2023. سبع سنوات خبرة في المجال السياحي مع تقديم نسخة من رخصة استغلال مصادق عليها من طرف المصالح المختصة. مقابل ضمان خمسة مستخدمين دائمين على الأقل مصرح بهم قانونا في إطار المحافظة على مناصب الشغل واستقرار القاعدة العمالية.

وحتى يتسنى لصاحب الوكالة المشاركة في عملية التنظيم، يتوجب عليه هو أو صاحب الشركة، لا يكون محل حكم قضائي نهائي بالإدانة. ولا تكون وكالته محل مخالفة أو عقوبة إدارية أو في ذمتها مخلفات مالية اتجاه الديوان.

وفي حالة عدم تمكن الوكالة من استقطاب 50 من المائة على الأقل من حصتها خلال 20 يوما. سيتم إقصاؤها من تنظيم العملية.