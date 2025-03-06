أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية الجامعية للطالب المؤذن.

ةتاتي هذه المسابقة تجسيدا للبرنامج السنوي 2024 2025 المتعلق بالأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. الذي سطرته مديرية الحياة الطلابية بالتنسيق مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وتكون هذه المسابقة تحت اشراف جامعة محمد بن أحمد وهران 02. ومن تنظيم المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية بالتنسيق مع نادي الطموح شباب نحو المعالي، تحت شعار ” آذان يرفع وصوت يصدح” والتي تمتد في مرحلتها الأولى عن بعد - من 04 إلى 10 مارس 2025 وحضوري من 15 إلى 17 مارس 2025.