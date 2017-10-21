تنظيم القاعدة خطط لتفجير حاجز للشرطة في الشلف ومقر أمن ولاية مستغانم

قضية عنصر دعم إرهاب سيمثل قريبا أمام جنايات وهران تكشف..

اعترافات إرهابي تكشف عن تخطيط «درودكال» لشن حملة اغتيالات تستهدف التائبين في منطقة الغرب

تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، لاحقا، في قضية الانخراط في مجموعة إرهابية وعدم الإبلاغ عن نشاط جماعة إرهابية، متابع فيها متهم واحد. ملخص الوقائع أنه بتاريخ الـ 24 فيفري 2016، تمكن عناصر الأمن لولاية مستغانم من توقيف شخص وردت بشأنه معلومات تفيد بربطه اتصالات مع مجموعة إرهابية مسلحة تنشط داخل التراب الوطني، حيث خلص التحقيق إلى أن المشتبه فيه كان فعلا على اتصال مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب، الذي كان ينشط في وقت سابق باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بمنطقة أكفادو في ولاية تيزي وزو بواسطة أحد عناصرها المكنى «أبو العز»، الذي تبين أنه صديق قديم له وجاره كان قد اتصل به وطلب منه الالتحاق بالجماعة.

ولأنه رفض الصعود إلى الجبل، طلب الإرهابي «أبو العز» منه أن يكون عنصر دعم لتزويدهم بالمعلومات والمؤونة في حال تنقلهم إلى مستغانم وكذا تجنيد الشباب الراغب في الانضمام إليهم، حيث باشر المتهم نشاطه بالاتصال مع أحد الشباب وكلفه بمهمة الحصول على أرقام هواتف أشخاص كان تحدد له بهدف تجنيدهم ضمن الجماعة الإرهابية.

وكشفت التحقيقات مع المتهم، أن هذه المجموعة الإرهابية كانت تخطط للتنقل إلى ولاية مستغانم لاقتحام مقر الأمن الولائي وتفجيره بعملية انتحارية، مع التخطيط لحملة تصفيات جسدية تستهدف الإرهابيين التائبين، إلى جانب مهاجمة حاجز أمني للشرطة بمنطقة سيدي عكاشة في منطقة تنس بولاية الشلف.

وكان أحد عناصر المجموعة الإرهابية قد هيأ الأرضية للعناصر التي كانت ستتوجه إلى ولاية مستغانم، حيث تقرر أن تتمركز في مواقع تقع بكل من جبال الظهرة وجبل الديس بمنطقة الخروبة، غير أن المخطط الإرهابي أحبط بعد توقيف بعض العناصر، منهم «أبو العز» الذي كان على تواصل مع المتهم في هذه القضية.