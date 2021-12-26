تنظيم النسخة الأولى من معرض المشروبات الجزائري فيفري المقبل
أعلنت مؤسسة تادامسا إكسبو لتنظيم المعارض الإقتصادية عن تنظيم النسخة الأولى من معرض المشروبات الجزائري “بيفالج”.
وسيقام المعرض في الفترة من 17 إلى 19 فيفري 2022 بقصر المعارض الصنوبر البحري (سافكس)، بجناح القصبة.
ويهدف هذا الحدث الإقتصادي إلى الجمع بين جميع المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال صناعة المشروبات. وإشراكها لتعزيز هذا القطاع الواسع.
بيفالج BEVALG مزيج من مساحات التواصل وورش العمل المجتمعة معًا في منطقة عرض للخدمات والمنتجات. مما يجعلها في اتصال مباشر مع المؤسسات من جميع الأحجام، المهنيين والحرفيين في هذا المجال. للترويج لأحدث الابتكارات في صناعة المشروبات التي تقدم تجربة تذوق للمهنيين وكذلك للمستهلكين.
باختصار، سيسمح بيفالج للمصنعين والموردين وأصحاب العلامات التجارية بالالتقاء والتجربة والاحتفال بالتميز في كامل خطوط الانتاج والتوريد.
وتوقعت المؤسسة حضور عدد كبير من الزوار، بما في ذلك المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهنيين في قطاع السياحة والفنادق. والمصنعين وتجار الجملة والطلبة وكذلك الزوار.
ويمكن لمصنعي المشروبات الغازية، مصنعي العصائر الطبيعية، المؤسسات المنتجة للمياه المعدنية الغازية وغير الغازية. وكذا المؤسسات المنتجة للمياه من مصادر غازية وغير غازية، منتجي الطاقة ومشروبات الطاقة، المؤسسات المنتجة للقهوة بجميع أنواعها، منتجي الشاي. بالإضافة إلى ذلك مؤسسات تصنيع الكرتون والأكواب البلاستيكية، منتجي تغليف المواد الغذائية، جمعيات قطاع المنتجات الغذائية، منتجات الألبان. منتجي المشروبات خالية من الكحول، مصنعي النكهات الطبيعية، معدات صناعية لماكينات تحضير القهوة والعصير، الثلاجات ومعدات الكافيتريا والمقاهي والمطاعم. وكذا مصنعي و/ أو مستوردي الموزعات الآلية للمشروبات، اللوجستيات الغذائية وتخزينها، جمعيات حماية المستهلك. المشاركة في معرض بيفالج.
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وزير التجارة يشرف على افتتاح الطبعة 35 لمعرض “الأسيهار” بتمنراست
سيشرف وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الأحد، رفقة وفد وزاري و إطارات و سفراء ووالي ولاية تمنراست على إفتتاح الطبعة الخامسة و الثلاثون لمعرض “الأسيهار” بتمنراست. تحت شعار “تمنراست بوابة السوق الإفريقية”.
و حسب بيان للوزارة، فإن هذه الطبعة ستنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. و بإشراف وزير التجارة و ترقية الصادرات بالتنسيق مع والي ولاية تمنراست.
وسيشهد هذا المعرض المنظم من طرف شركة تصدير “فرع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير” بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” تظاهرتين إقتصاديتين، كما ستنظم الأولى في الفترة الممتدة من 26 الى 30 ديسمبر بمعرض مخصص للتصدير. و الثانية من 26 ديسمبر إلى غاية 8 جانفي 2022 بمعرض مخصص للبيع من المنتج إلى المستهلك.
وأضاف المصدر، أن المعرض سيعرف مشاركة أزيد من 200 مؤسسة عارضة بين القطاعيين العمومي و الخاص. كما سيشهد أيضا مشاركة عارضين من دول أجنبية، خصوصا الإفريقية.
كما اكدت وكالة “ألجكس” على موقعها الإلكتروني على الطابع الإقتصادي الهام الذي تكتسيه هذه التظاهرة بالنسبة للجزائر و الدول الافريقية المجاورة. مشيرة إلى هدف السعي إلى تعزيز المكانة الإقتصادية للجزائر. والإسهام في ولوج المنتوج الجزائري للسوق الإفريقية وجعل ولاية تمنراست قطبا تجاريا بامتياز.
و كان والي تمنراست قد اكد في تصريح له، أنه سيتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إنجاح هذا الموعد الهام. الذي سيساهم في إعطاء ديناميكية وحركية كبيرة في المنطقة.
للإشارة، فقد تم تخصيص ثلاثة فضاءات لهذه التظاهرة الإقتصادية التي سيشرف عليها وزير التجارة وهي سوق “الأسيهار” وسط مدينة تمنراست. بمساحة 7 هكتار وبمساحة مخصصة لعرض السلع بـ 19.000 متر مربع. و الفضاء المقابل لسوق “الأسيهار” بمساحة أكثر من 17.500 متر مربع كموقع ثاني. فيما يقع الموقع الثالث شمال مدينة تمنراست على بعد 13 كلم بمساحة 3 هكتارات وهو عبارة عن قاعدة لوجيستية مخصصة لاستقبال السلع.