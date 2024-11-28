يشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، اليوم الخميس. على تنظيم الورشة التكوينية الخامسة لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين لناحية ورقلة. وذلك في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية.

وأوضح بيان للمحكمة الدستور ية ان هذه الورشة تاتي في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية. بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائ، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران معسكر المدية وورقلة.

وترمي هذه الورشات التكوينية إلى “تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية. وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة. ومن جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية”.