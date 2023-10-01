تنظيم مسابقة للإلتحاق بـ 6900 مقعد بيداغوجي للمستخدمين شبه الطبيين

كشفت وزارة الصحة، أن التكوين شبه الطبي لوزارة الصحة بمناسبة الدخول البيداغوجي 2023 -2024 تميز بإنطلاق إثني عشرة معهدا جديدا تم إنشاؤه. من أجل رفع حصة منتوج التكوين شبه الطبي لكل الولايات.

وأضاف البيان، أن ذلك سيسمح بتزويد المؤسسات العمومية للصحة بالموارد البشرية الضرورية لتحسين ظروف التكفل بالمريض.

حيث سجلت وزارة الصحة إلتحاق أزيد من 9450 طالبا جديدا حاصلا على شهادة الباكالوريا. من أجل متابعة التكوين المتخصص على مستوى 47 معهدا وطنيا للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات. ليصبح العدد الإجمالي للسنة الاولى كل الفروع 15350 طالبا، وفي نفس الإطار سجلت إفتتاح ملحقة لتكوين القابلات على مستوى ولاية أدرار. حيث تنفرد باستقبال ما يقارب 600 طالبة تابعة لولايات الجنوب في هذا الفرع بغرض تحسين ظروف التكوين.

كما تعمل مصالح وزارة الصحة على تنظيم مسابقة على أساس الإختبار للالتحاق بالتكوين المتخصص شبه الطبي لفائدة ولايات الجنوب. حيث تم تخصيص 6900 مقعدا بيداغوجيا من شأنها دعم الولايات الجديدة بالمستخدمين شبه الطبيين.