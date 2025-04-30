تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية بنواكشوط في موريتانيا

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بنواكشوط (موريتانيا) في طبعته السابعة (عرض وبيع).

وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2025.

وحسب بيانٍ للوزارة، سيخصص هذا المعرض لإبراز القدرات الإنتاجية الجزائرية في عدة قطاعات، لا سيما الصناعة، الصناعة الصيدلانية، الصناعات الكهرومنزلية، الطاقة والمناجم، الطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى الأشغال العمومية، الصناعات الغذائية والمنتوجات الفلاحية، المؤسسات المصغرة المؤسسات الناشئة. الفلاحة والصيد البحري، السياحة والصناعات التقليدية والحرفية، الجلود الصناعات النسيجية، الأثاث المنزلي والمكتبي.

وسيتم الترخيص خلال هذا المعرض، للبيع المباشر للزوار.

وعلى المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام التسجيل عبر رابط وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالضغط على الرابط: معرض