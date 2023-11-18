تنظيم “منتدى الشباب لدعم الإقتصاد الدائري” ابتداء من اليوم بسطيف

ينظم المجلس الأعلى للشباب، بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية، وتعزيزاً لتوجّه الدولة نحو ترقية الاقتصاد. الوطني بما ينعكس على التنمية الوطنية المستدامة، فعاليات “مُنتدى الشّباب لدعم الاقتِصاد الدائري”. تَحت شعار “إقتصاد سائد لمستقبل واعد”، بولاية سطيف.

وحسب بيان للمجلس، أن المنتدى منظم تحت إشراف لجنة البيئة والتنمية المستدامة، فعاليات “مُنتدى الشّباب. لدعم الاقتِصاد الدائري”، تَحت شعار “إقتصاد سائد لمستقبل واعد”، وهذا أيام 18، 19و20 نوفمبر 2023 بولاية سطيف. على أن يشهَد برمجة ورشات تفكير يُنشّطها خبراء ومختصون في هذا المجال.

إضافةً إلى معرض يضم أبرز التجارب الناجحة، بمشاركة أزيد من 150 شاباً وشابّة من طلبة جامعيين. شباب أصحاب المؤسسات والمشاريع وحاملي الأفكار من مختلف ولايات الوطن، ما من شَأنه التعريف بهذا البعد الاقتصادي الهام.