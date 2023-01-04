تنظيم 36 تظاهرة اقتصادية في 2023

أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس، اليوم الأربعاء، عن تنظيم حوالي 36 تظاهرة في مختلف الميادين الاقتصادية المتخصصة والعامة، سنة 2023، بقصر المعارض.

وأفادت إدارة صافكس، على موقعها الإلكتروني، أنّها تعتزم تنظيم صالون ومنتدى النقل والعبور التجاري الذي سيجرى من 30 جانفي الجاري إلى غاية الفاتح فيفري الداخل. والمعرض الدولي للتهوية، الكهرباء، التدفئة، والتكييف (30 جانفي – 2 فيفري).

كما يُرتقب تنظيم 5 صالونات في شهر فيفري المقبل، وهي المعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة “من 2 إلى 5 فيفري”. وصالون الكهرباء والطاقات المتجددة “من 23 إلى 26 فيفري”.

والصالون الدولي للصيدلة في الجزائر “من 15 إلى 18 فيفري”، والصالون الدولي لمواد التجميل “من 15 إلى 18 فيفري”. والصالون الدولي لأنظمة الأمن والحماية ضد الحرائق “من 26 فيفري إلى الفاتح مارس”.

وفي شهر مارس، يرتقب برنامج صافكس تنظيم صالون المرأة من “2 إلى 8 مارس”. والمعرض الجزائري للمشروبات “من 6 الى 9 مارس”، وصالون السياحة والمغامرة في الهواء الطلق “من 7 إلى 10 مارس”.

والصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والتجهيز والخدمات من أجل التنقل في شمال افريقيا “ايكيب أوتو” “من 13 إلى 16 مارس”. وصالون “الأم والطفل”، “من 14 إلى 18 مارس”. والصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية “من 16 إلى 20 مارس”. والحدث التجاري والثقافي “رمضان في القصر” “من 21 مارس إلى 18 أفريل”.

وفي شهر ماي، سيتم تنظيم كل من: الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتاك” “من 7 إلى 11 ماي”. ومعرض الزفاف والولادة “من 26 إلى 31 ماي”. والمعرض الدولي للعتاد الفلاحي وتربية المواشي “من 22 الى 25 ماي”.

أما بخصوص شهر جوان، فسيشهد قصر المعارض إجراء تنظيم المعرض المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” “من 5 إلى 8 جوان”. ومعرض الجزائر الدولي “من 19 إلى 24 جوان”.

وبعد فترة راحة في جويلية وأوت، ستستأنف “صافكس” برنامجها في شهر سبتمبر بتنظيم صالون الدخول المدرسي والتسوق “1 إلى 11 سبتمبر”.

والصالون الدولي للخشب والنجارة والمعدات والتكنولوجيات “من 18إلى21 سبتمبر”. وصالون التجارة الالكترونية “من 20 إلى 23 سبتمبر” والصالون الدولي للأمن “سيكورا”، من 19 إلى 21 سبتمبر.

أما في شهر أكتوبر، فستنظم “صافكس” 5 معارض وهي: الصالون المهني الدولي للصناعة “من 9 إلى 12 أكتوبر”. والصالون المهني للفندقة والاطعام “من 11 إلى 14 أكتوبر”.

والصالون الوطني للشكولاتة والقهوة “شوكاف”، من 11 إلى 14 أكتوبر. وصالون الجزائر للنظافة “من 11 إلى 14 أكتوبر”، والصالون الدولي للمخابر والتصوير الطبي “من 25 إلى 28 أكتوبر”.

ومن المقرر أيضًا إجراء 5 تظاهرات في شهر نوفمبر هي صالون التهيئة والديكور “7 -12 نوفمبر”. والصالون الدولي للأشغال العمومية “من 13 إلى 17 نوفمبر”.

والصالون الدولي لصناعة السيراميك “من 13 إلى 16 نوفمبر”، والصالون الدولي لإعادة تدوير وتثمين النفايات في الجزائر “من 13 إلى 16 نوفمبر. والمعرض الدولي للمناولة “من 14 إلى 17 نوفمبر”. والصالون الدولي للصيانة الصناعية في الجزائر (من 28 الى 30 نوفمبر.

وتعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، في شهر ديسمبر القادم، تنظيم معرض الإنتاج الجزائري “من 17 إلى 26 ديسمبر”. وكذلك معرض البنوك والتأمينات والمنتجات المالية.