تنظيم 6 معارض خاصة بالمنتجات المحلية بالخارج خلال سنة 2025

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، أن الجزائر ستنظم 6 معارض خاصة بالمنتجات الوطنية بالخارج خلال سنة 2025.

وكشفت الوكالة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بمعارض خاصة بالمنتجات الجزائرية بكل من موريتانيا، إثيوبيا، كوت ديفوار، الصين، الأردن وسلطنة عمان. حيث سيتم من خلالها عرض مختلف المنتجات لمختلف القطاعات مع ترخيص بالبيع. وستحدد تواريخ تنظيم هذه المعارض بالتنسيق مع سفارة الجزائر في هذه الدول.

أما بخصوص مشاركة الجزائر في المعارض الدولية خلال سنة 2025، فستكون بكل من المعرض الدولي بهانوي (فيتنام) شهر أفريل، والمعرض الدولي لطرابلس (ليبيا) شهر ماي. والمعرض الدول لصفاقس (تونس) في جوان، والمعرض الدولي لدار السلام (تانزانيا). المقرر إجراؤه شهر جويلية والمعرض الدولي لأكرا (غانا) شهر أكتوبر 2025.

كما ستشارك في المعرض الدولي لهافانا (كوبا) شهر نوفمبر 2025 والمعرض الدولي لداكار (السنغال) نوفمبر-ديسمبر من ذات السنة.

وستشارك الجزائر في 9 صالونات متخصصة، وهي صالون الصناعات الغذائية بلندن (IFE) (بريطانيا) شهر مارس المقبل. وصالون “ميديك ويست أفريكا” بلاغوس (نيجيريا) ما بين 16 و18 أفريل 2025. بالإضافة كذلك إلى صالون “فارما إكسبو” بواقادوقو (بوركينافاسو) شهر ماي، وصالون “أكوا فارم ” بإيطاليا ما بين 12 و13 فيفري. والصالون الدولي “يابي” بإسطنبول “تركيا” شهر أفريل، وصالون “بريكبولك” بهولندا ما بين 15 و18 ماي.

كما ستسجل مشاركتها في صالون “ويب سوميت” بالدوحة (قطر) ما بين 23 و26 فيفري، والصالون الدولي للصناعات التقليدية بميلانو (ايطاليا) ما بين 30 نوفمبر و7 ديسمبر. وكذا المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة (مصر) ما بين 24 جانفي و6 فيفري 2025.