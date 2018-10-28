تنفيذ 45 بالمائة من المخطط الإستراتيجي لتهيئة وتعمير العاصمة

سجلت مديرية التعمير لولاية الجزائر تقدما في المخطط الإستعجالي لتهيئة وتعمير الجزائر العاصمة.

حيث تم تنفيذ 45 بالمائة من المشاريع التي تندرج ضمن المرحلة الاولى للمخطط الاستراتيجي لتهيئة وتعمير ولاية الجزائر.

حيث سيتم تسليم العديد من المشاريع الكبرى نهاية السنة الجارية، على غرار المسجد الكبير والمطار الدولي الجديد للعاصمة.

حسبما أكدته رئيسة لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي زكية خراص بعد لقائها بمدير التعمير محمد يزيد قواوي.

مشيرة إلى أن المخطط الاستراتيجي لتطوير وتهيئة وتعمير العاصمة قسم إلى عدة مراحل.

حيث انطلقت المرحلة الأولى سنة 2007 لتدوم إلى غاية سنة2020، وتتمثل في إطلاق مشاريع لتزيين العاصمة.

فيما سيتم ما بين 2020 و 2025 تهيئة خليج العاصمة، وكذا الأقطاب أو المراكز الحضرية الجديدة بالولاية.

كما سيتم ما بين 2025 و2030 التركيز على تحقيق الإنسجام والتوازن الحضري ما بين الـ 57 بلدية تابعة لولاية الجزائر.

وأخيرا سيتم ما بين 2030 و 2035 تعزيز كل إقليم العاصمة أي إستكمال مشروع هام للتعزير الحضري.

وقالت خراص، أنه وفقا للحصيلة المتعلقة بالمشاريع المحققة في إطار المخطط الاستراتيجي لتهيئة و تعمير العاصمة.

فقد تم تنفيذ 45 بالمائة من هذا المشاريع المتعلقة بالمرحلة الأولى والممتدة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2020.

ويوجد من بين المشاريع الكبرى في إطار المخطط و التي سيتم تسليمها قبل نهاية 2018 مشروع المسجد الكبير وتوسعة المطار الدولي.