تنقل 50 طبيبًا مختص إلى ولاية تيسمسيلت لإجراء عمليات جراحية

تنقل طاقم طبي جراحي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية “البشير منتوري”،و المتكون من 50 طبيبا مختص،إلى ولاية تيسمسيلت، من أجل إجراء عمليات جراحية.

وحسبما أفاد به مدير الصحة والسكان،اليوم الأحد، أن العملية تدوم لخمسة أيام تندرج في إطار اتفاقيات التوأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية، لمناطق شمال والجنوب والهضاب العليا للوطن.

والتي ترمي للتكفل الطبي بالحالات المرضية، لاسيما تلك التي تقطن بالمناطق النائية

وسيجري هذا الطاقم الطبي، المكون من أكثر من 30 طبيب مختص عدد معتبر من العمليات الجراحية، للأطفال والكبار بالمؤسسات العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة.

وذلك في اختصاصات (الجراحة العامة وأمراض النساء وجراحة الأذن والأنف والحنجرة والطب الوقائي والطب الداخلي وجراحة سرطان الثدي) وفق -ذات المسؤول-.

كما سيتم برمجة قافلتين طبيتين ،عما قريب ، ستجسد من قبل فرق طبية جراحية من المؤسستين لاستشفائيتين الجامعيتين للبليدة ووهران ، والتي يرتقب أن تستهدف مرضى مناظق الناحية بتسمسيلت، حسبما كشفه -عبد الكريم بن بية- .