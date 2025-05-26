تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة.. تفكيك شبكة خطيرة يقودها رعايا أفارقة

تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية منفذة مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة يقودها رعايا أفارقة، وإحباط محاولة تهريب 8913 علبة دواء.

وحسب بيان لذات المصالح، تم توقيف رعية إفريقية (إمرأة)، كانت بصدد السفر على متن رحلة جوية بإتجاه مطار دوالا بالكاميرون.

أين تم ضبط 1312 علبة دواء خاصة بالأمراض المزمنة حاولت تهريبها عن طريق إخفائها داخل متاعها.

لتباشر إجراءات التحري في القضية من طرف فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا.

وتمكن المحققون من فك خيوط شبكة إجرامية تحترف التهريب الدولي للأدوية، متكونة إجمالا من7 أشخاص من بينهم 5 من جنسيات إفريقية مختلفة “2 محل إقامة غير شرعية بالتراب الوطني”.

كما تم الكشف عن إمتداد نشاط هذه الشبكة الإجرامي إلى تزوير العملة، والنصب والإحتيال وممارسة السحر والشعوذة.

حيث تم تفتيش مسكن أحد المتورطين في قضية الحال، الذي أفضى إلى بلوغ إجمالي علب الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المضبوطة خلال معالجة القضية إلى 8913 علبة كانت معدة للتهريب.

كما مكنت العملية من إسترجاع 8913 علبة دواء خاصة بالأمراض المزمنة. وقصاصات ورقية بأبعاد وقياسات الأوراق النقدية من فئة 2000دج، تستعمل في تزوير النقود.

ومواد، طلاسم ومجسمات لتماثيل تستعمل في السحر والشعوذة. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 41 مليون سنتيم من عائدات النشاطات الإجرامية.

بالإضافة إلى 12 ورقة نقدية بالعملة الوطنية فئة 2000 دج، وورقتين نقديتين من العملة الصعبة فئة 100 أورو مطلية بمواد مجهولة، معدة للنصب والإحتيال.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.