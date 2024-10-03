تهم ثقيلة وتصريحات مثيرة لمارين لوبان أمام محكمة الجنايات بباريس

مازحت زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان، التي حوكمت أمام محكمة باريس الجنائية إلى جانب 24 شخصًا آخر. وحزب التجمع الوطني (RN) في قضية الاشتباه في التوظيف الوهمي لمساعدين برلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي. يوم امس الأربعاء، أن “كل شيء في هذا الملف مشكوك فيه”.

وقال المرشح الذي فاز ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، والذي تم الاستماع إليه للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة يوم الاثنين. ليس كمتهم ولكن كممثل عن حزب الجبهة الوطنية: “أنا مندهش من أن كل شيء مريب في هذه القضية”.

وتضيف: “إن إدارة حزب سياسي أمر معقد، وآمل أن أنقل ذلك لكم خلال هذين الشهرين”.

وأكدت أيضًا زعيم نواب الحزب الجمهوري: “لدي شعور حقًا بأن هناك الكثير من الأفكار المسبقة في هذا الشأن”.

وأضافت “لدي انطباع بأن تلك الهجمات من صنع الحزب المدني” - البرلمان الأوروبي. والذي يعتبر الحزب الجمهوري “الوحش الأسود” والذي أدخلنا في نفق. يشبه إلى حد ما القوارض، نفق لا نستطيع الهروب منه إلا باتباع النفق”.

في المجمل، يمثل تسعة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية. بما في ذلك مارين لوبان، إلى جانب 12 شخصًا كانوا مساعدين برلمانيين لهم. وأربعة من المتعاونين مع الحزب – يحاكمون أيضًا.

ويمثل المتهمون بتهمة اختلاس أموال عامة أو الإخفاء أو التواطؤ في هذه الجريمة. ويواجهون عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون يورو. فضلا عن الحكم بعدم الأهلية لمدة عشر سنوات، من المرجح أن يعيق طموحات مارين لوبان الرئاسية 2027.