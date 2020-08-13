تواصل أشغال اللقاء التقييمي للحكومة والولاة في يومه الثاني

تتواصل، اليوم الخميس، أشغال اللقاء التقييمي للحكومة والولاة، في يومه الثاني على التوالي.

وتتمحور أشغال الاجتماع، الثاني من نوعه هذا العام، بعد اللقاء الذي نظم فبراير الماضي، حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والاحصاء ومحاربة البيروقراطية.

بالإضافة الى اجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، تقييم وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الاشخاص والممتلكات.

ويتم تنظيم ورشات بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال” لمناقشة هذه المحاور تحت إشراف الولاة بحضور الاطراف المتدخلة لاسيما مدراء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المعنية.

وينتظر أن يتمخض عن هذه الاشغال مجموعة من التوصيات من شأنها تجسيد رؤية السلطات العمومية في شكل أنشطة ملموسة لتطوير التنمية المحلية بمختلف أبعادها.