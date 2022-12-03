تواصل أشغال الندوة الدولية الـ46 للتضامن مع الشعب الصحراوي بألمانيا

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الندوة الدولية السادسة والأربعون للتضامن مع الشعب الصحراوي بقاعة المؤتمرات وينبورغ بقلب العاصمة الألمانية برلين تحت شعار “تقرير المصير من اجل الاستقلال. وخصصت أشغال اليوم لعمل الورشات حيث تم توزيع المشاركين على أربعة ورشات.

الورشة السياسية الإعلامية وارتكزت النقاشات حول الأساليب السياسية الكفيلة بالتعريف بالواقع القائم بالصحراء الغربية بعد سنة وأسابيع من استئناف الكفاح المسلح وكيفة ممارسة الضغط لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية إزاء تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة أفريقية .

كما تداول المشاركون في الورشة حول دور العمل الإعلامي وأساليب العمل المركز لفضح سياسة الاحتلال وسياسات الدول التي تتعامل بازدواجية المعايير مع القضية الصحراوية.

وورشة تقوية مؤسسات الدولة الصحراوية، وركزت حول اهم الخطط التي تساهم في تخفيف واقع اللجوء والرفع من مستوى الإدارة.

هذا وقد ركزت ورشة الثروات والمعركة القانونية على المعركة القانونية وأساليب العمل لفرض احترام أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وكذا المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

فيما ركزت ورشة حقوق الإنسان، حول كيفية التعريف بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية.