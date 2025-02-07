تواصل زيارة الفريق أول شنڨريحة إلى الهند

تتواصل زيارة الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية الهند في يومها الثالث.

وحسبما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لوزارة الدفاع، شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة. ابتداء من أول أمس الأربعاء، في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند. وذلك بدعوة من رئيس أركان الدفاع وأمين دائرة الشؤون العسكرية للهند.