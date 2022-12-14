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أخبار الجزائر

تواصل عمليات إخماد حريق غابة بن خيرة في تيبازة

بقلم نادية بن طاهر
تواصل عمليات إخماد حريق غابة بن خيرة في تيبازة
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تواصل فرق الحماية المدنية في تيبازة، عمليات اخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس بغابة بن خيرة بالحمدانية في بلدية شرشال.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم دعم الإسعافات بالوحدة الجوية للحماية المدنية ممثلة في مروحتين.

وأكد البيان، أن فرق الحماية تبذل جهود كبيرة لاخماد الحريق، حيث تم إخماد 6 مواقد وعملية اخماد موقدين متواصلة متواصلة.

ويشرف على العملية، والي ولاية تيبازة، بحضور مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة.

وشاركت في عملية إخماد الحريق جميع وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة.

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