تواصل عمليات التنظيف عبر أحياء بلدية الجزائر الوسطى

شهدت عدة احياء و شوارع بلدية الجزائر الوسطى عملية تنظيف واسعة مست مختلف الشوارع على غرار شارع الاخوة بن ناصر، و شارع الإخوة بن زيان و شارع مقران شايب وحي موزاوي.

وفي بيان للمجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، فإن هذه العملية هي 11 من نوعها برمجتها مصالح البلدية و التي تسعى لجعلها مدينة نظيفة.

كما جددت رئيسة بلدية الجزائر الوسطى مهدية بن غالية دعوتها للمواطنين بضرورة احترام اوقات الرمي و تجنب الرمي العشوائي

و مشاركة المواطنين في عملية التنظيف باعتبارهم شريك فعال في البلدية.

كذالك وجهت رئيسة بلدية الجزائر الوسطى نداء للمواطنين المتحصلين على رخيص البناء بضرورة حمل كل مستلزمات البناء بعد الانتهاء من الاشغال

ووضعها داخل أكياس أو أغراض مخصصة وهذا لتسهيل المهمة لاعوان النظافة

الى جانب ذالك تضمنت هذه الحملة تنظيف المساحات والمسالك من القمامة والمخلفات المنتشرة، وجمع ورفع المخلفات المختلطة..

وكذا مادة “الكرطون”، بالإضافة إلى جمع ورفع القمامة الصلبة والردوم

للإشارة، فإن عملية التنظيف ستمس كل الاحياء و الشوارع بالجزائر الوسطى وهذا تدريجيا من اجل محيط امن و مدينة نظيفة.

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