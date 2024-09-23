إعــــلانات
الرياضة

توبة يتألق في أول ظهور أساسي مع ميشيلن البلجيكي

بقلم محمد لمين صحراوي
توبة يتألق في أول ظهور أساسي مع ميشيلن البلجيكي
  • 395
  • 0

خطف المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، الأنظار في أول ظهور أساسي مع ناديه ميشيلن البلجيكي، الذي التحق به الصائفة الماضية، قادما من باشاك شهير التركي.

وشارك توبة، أساسيا أمس الأحد، في لقاء الجولة الـ 8 من “السوبر ليغا” البلجيكية. الذي فاز به ناديه بثنائية نظيفة، أمام الضيف سيركل بروج، بعدما كان قد اكتفى قبل ذلك. بمشاركة واحدة بديلا، في الجولة الفارطة، أمام جينت.

وكان مدافع الخضر، أكثر لمسا للكرة بـ 78، حسب إحصائيات نشرها مؤشر “سوفاسكور”. إلى جانب كونه الأكثر نجاحا في التمرير بـ 50 تمريرة.

كما قدم توبة، 7 كرات طويلة ناجحة من أصل 15، مقابل 6 تشتيتات للكرة. والأكثر افتكاكا للكرة في المباراة التي فاز خلالها بـ 9 التحامات من أصل 10.

واختار مؤشر “سوفاسكور” الدولي الجزائري. كثاني أفضل لاعب في اللقاء، بتقييم 7.5، بينما اختاره موقع “هوسكورد” المختص، الأفضل بتقييم 8.4.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/vt5aD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر