توبة يتفاوض مع أحد أندية “الليغا” الاسبانية

اقترب الدولي الجزائري، أحمد توبة، من الرحيل عن ناديه التركي باشاك شهير، وخوض تجربة جديدة، ستقوده إلى “الليغا” الاسبانية.

وكشف الصحفي التركي الشهير “أوغوز أوروتش” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” بأن مدافع الخضر، التقى بمسؤولي نادي ألميريا، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وللإشارة فقد التحق توبة، بالنادي التركي صيف 2022، قادما من فالفيك الهولندي، ولعب الموسم الفارط مع باشاك شهير، 39 مباراة في جميع المنافسات، جامعا 2928 دقيقة، وسجل خلالها هدفا واحدا.