“توتال”و”شركات أجنبية” تُجدد تراخيص أعمالها بليبيا

وكانت وزارة الاقتصاد ، علقت عمل شركة “توتال” و39 شركة أجنبية أخرى، لانتهاء تراخيصها، ثم قامت بمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لطلب تراخيص جديدة.

وقد تُهدئ تصريحات العيساوي، لوكالة “رويترز” ،مخاوف الغرب من أن حكومة طرابلس، ستسعى لتعليق عمل شركات النفط وشركات بقطاعات أخرى مع خوضها صراعا للبقاء في مواجهة هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين أن هذا التحرك هو ضغط سياسي، يهدف إلى تعزيز الدعم في الخارج لمواجهة هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي،

الذي يسعى منذ أكثر من شهرين للسيطرة على العاصمة طرابلس.