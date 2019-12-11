توتال الفرنسية تستحوذ على حصة ماراثون أويل الليبية

إستحوذت شركة توتال الفرنسية، على حصة ماراثون اويل ليبيا، البالغة 16 بالمئة من امتيازات حقول الواحة، الواقع وسط ليبيا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن مجلس إدارة وافق على استحواذ شركة توتال على حصة ماراثون اويل ليبيا المحدودة من امتيازات الواحة”.

وأضافت أن إستثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بقرابة 180 ألف برميل في اليوم”.

وأشارت إلى أن المؤسسة ستحصل على 150 مليون لدعم البرامج المسؤولة الاجتماعية والتمنية المستدامة في المناطق المتاخمة للعمليات النفطية.