توجيه إتهامات لإيرانيين بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن مواطنين إيرانيين يواجهان إتهامات فيما يتعلق بضربة بطائرة بدون طيار. قتلت 3 جنود من الجيش الأمريكي، وأصابت العشرات في الأردن.

وتم توجيه إتهامات للرجلين، مهدي محمد صادقي “42 عاما” ومحمد عابديني “38 عاما”. بالتآمر لتصدير معدات إلكترونية من الولايات المتحدة إلى إيران.

وصادقي، هو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية، يعيش في ماساتشوستس وظهر لأول مرة في المحكمة. كما تم توجيه إتهامات لعابديني أيضًا بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية “الحرس الثوري” الإيراني، وقبض عليه أمس الاثنين في إيطاليا.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات للرجلين بالتآمر لتصدير تكنولوجيا حساسة إلى إيران. تم استخدامها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في وقت لاحق من العام الجاري.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم اعتقال الرجلين، أحدهما يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية. وقد تتبع التحقيق نظام الملاحة الخاص بالطائرة المسيرة إلى شركة إيرانية يديرها أحد المتهمين. الذي استخدم قطع غيار وتكنولوجيا تم نقلها إلى إيران بواسطة شريكه المزعوم في التآمر.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة موقعا أمريكيا في شمال شرق الأردن يعرف باسم البرج 22، والذي يقع بالقرب من حدود الأردن مع سوريا والعراق.

كما أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وهم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، الرقيب بريونا موفيت، والرقيب كينيدي ساندرز. عندما ضربت الطائرة المسيرة أماكن المعيشة. كما أسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 40 جنديا آخر.

ويعتقد أن الطائرة الهجومية المسيرة التي نفذت الهجوم قد تم الخلط بينها وبين طائرة أمريكية مسيرة. كانت من المقرر أن تعود إلى القاعدة اللوجستية في نفس التوقيت. مما حال دون اعتراضها.

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