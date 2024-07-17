توحيد البروتوكول العلاجي لـ20 نوعا من الأورام السرطانية

تنقضي معاناة مرضى السرطان بدخول البروتوكول الجديد لطب الأورام حيز الخدمة سبتمبر المقبل. من خلال توحيد العلاج الذي يخضع لآخر المستجدات العلمية.

وقالت أسماء كربوعة بروفسور رئيسة مصلحة الأورام السرطانية بيار ماري كوري المركز الوطني لمكافحة السرطان بالجزائر العاصمة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. أنه أزيد من 20 نوعا من الأورام السرطانية سيخضع للبروتوكول العلاجي الموحد المعلن عنه وهي السرطانات الأكثر انتشارا. مضيفة أن هناك 26 نوعا من السرطانات بما فيهم سرطان القولون والمستقيم والثدي. بالإضافة كذلك إلى الرئة والبروستات والغدة الدرقية ستخضع لعلاج موحد ومنسق.

أما مديرة مركز مكافحة السرطان ذراع بن خدة يتيزي وزو قاصدي مليكة. أكدت بدورها على أهمية البروتوكول العلاجي الموحد في التكفل الأمثل بمرضى السرطان عبر مختلف ولايات الوطن. مضيفة أن البروتوكولات تم وضعها بشكل مشترك وفقا لمعايير علمية مدروسة سواء من حيث الفعالية والسلامة. وهو ما سيجعل نسبة إستجابة المريض معها عالية خاصة. وانه سيتم تحديث البروتوكولات لمواكبة التقدم العلمي

كما أوضح البروفسور حسين عدلان ديب أستاذ رئيس مصلحة طب الأورام السرطانية بالمركز الوطني لمكافحة السرطان بسطيف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. أن توحيد بورتوكولات علاج طب الأورام سيسمح بتوحيد علاج مريض السرطان في الجزائر عبر مختلف ربوع الوطن. بالاعتماد على آخر المستجدات العلمية وهو ماسيوفر الراحة النفسية للمريض. مضيفا أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى وضع خارطة علاج موحدة لمرضى السرطان تقليصا لمدة التكفل بالمرضى.