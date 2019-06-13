دعت وزارة الشؤون الدينية المديريات الولائية للقطاع، تخصيص خطبة يوم الجمعة الموافق لـ10 شوال 1440 هجري، حول حملة التبرع بالدم.

وفي تعليمة للوزارة دعت مديريات الولائية، إلى توجيه أئمة كامل المساجد عبر التراب الوطني إلى تضمين درس أوخطبة يوم الجمعة حول حملة التبرع بالدم.

ومما جاء في تعليمة الوزارة، أنه بالموازاة إحتفال الجزائر باليوم العالمي للتبرع بالدم على غرار دول العالم والمصادف لـ14 جوان من كل عام.

فإننا نهيب لكم إلى توحيد خطبة يوم الجمعة حول حملة التبرع بالدم، نظرا لأهميته في المجتمع والجانب الإنساني.

وحثت التعليمة الائمة للتطرق إلى فضل الصدقة الجارية ومكانتها في الإسلام، ووحث المواطنين على خلق التبرع بالدم والمساهمة في حملاته.

وكذا التذكير بأجر إحياء النفس والسعي لإنقاذها، إلى جانب التذكير بحكم الشريعة الإسلامية في مسألة التبرع بالدم.