توزيع أراضي بطريقة غير قانونية.. أويحيى وولاة أمام العدالة يوم 23 نوفمبر

أجل القطب الجزائي المتخصص على مستوى محكمة سيدي امحمد قضية فساد أخرى تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و تبديد أموال عمومية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار اونلاين فإن القضية يتابع فيها الوزير الأول الأسبق احمد اويحي رفقة ثلاث ولاة سابقين لولاية سكيكدة من بينهم دربالي محمد و بن حسين فوزي و عبد الغني زعلان الى تاريخ 23 نوفمبر المقبل.

وتتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الاعمال بن فسيح محمد ينشط في مجال الفندقة بولاية سكيكدة.

و استفاد رجل الأعمال المتهم في القضية من عدة أراضي الى جانب استغلاله حيز بميناء سكيكدة، و جاء سبب التاجيل بطلب من القاضي نظرا لغياب بعض المتهمين المرتبطين بقضية أخرى.

ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.