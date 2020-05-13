توزيع إصابات كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالجزائر إلى 6253 حالة.
بينما ارتفع عدد ضحايا الفيروس بالجزائر إلى 522 وفاة.
وتم تسجيل 60 حالة شفاء جديدة خلال نفس الفترة، ليصل عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيرس إلى 3058.
وتتوزع حالات الاصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 954
الجزائر: 709
وهران: 387
عين الدفلى: 323
سطيف: 317
قسنطينة: 281
تيبازة: 245
برج بوعريريج: 201
تلمسان: 199
بجاية: 182
المدية: 150
ورقلة: 143
تيارت: 129
أم البواقي: 125
تيزي وزو: 124
عنابة: 110
الجلفة: 107
بشار: 87
مـعـسـكـر: 87
بسكرة: 86
غرداية: 86
باتنة: 83
عين تموشنت: 77
أدرار: 70
سكيكدة: 70
الشلف: 68
بومرداس: 68
سيدي بلعباس: 65
خنشلة: 64
تيسمسيلت: 64
مستغانم: 60
المسيلة: 54
الأغواط: 51
جيجل: 49
البويرة: 48
الوادي: 48
تبسة: 46
قالمة: 37
غليزان: 37
نعامة: 35
سوق أهراس: 33
ميلة: 31
الطارف: 21
البيض: 16
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 3
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