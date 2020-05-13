توزيع إصابات كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالجزائر إلى 6253 حالة.

بينما ارتفع عدد ضحايا الفيروس بالجزائر إلى 522 وفاة.

وتم تسجيل 60 حالة شفاء جديدة خلال نفس الفترة، ليصل عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيرس إلى 3058.

وتتوزع حالات الاصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 954

الجزائر: 709

وهران: 387

عين الدفلى: 323

سطيف: 317

قسنطينة: 281

تيبازة: 245

برج بوعريريج: 201

تلمسان: 199

بجاية: 182

المدية: 150

ورقلة: 143

تيارت: 129

أم البواقي: 125

تيزي وزو: 124

عنابة: 110

الجلفة: 107

بشار: 87

مـعـسـكـر: 87

بسكرة: 86

غرداية: 86

باتنة: 83

عين تموشنت: 77

أدرار: 70

سكيكدة: 70

الشلف: 68

بومرداس: 68

سيدي بلعباس: 65

خنشلة: 64

تيسمسيلت: 64

مستغانم: 60

المسيلة: 54

الأغواط: 51

جيجل: 49

البويرة: 48

الوادي: 48

تبسة: 46

قالمة: 37

غليزان: 37

نعامة: 35

سوق أهراس: 33

ميلة: 31

الطارف: 21

البيض: 16

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 3