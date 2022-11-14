توزيع الأنسولين مجانا.. شركة الأدوية توضح

تسببت تغريدة مزيفة مصدرها حساب موثق بعلامة زرقاء على تويتر، بتكبيد شركة “إيلي ليلي” للأدوية خسائر بالملايين. بعد أن نشر الحساب إعلانا عن بدء توزيع الأنسولين مجانا.

وظهر حساب موثق يحمل اسم شركة الأدوية العملاقة “إيلي ليلي”، مغردا: “نحن متحمسون للإعلان عن أن الأنسولين مجاني الآن”. مضيفا أنه “قد تكون هناك مفاجأة صغيرة بعد المصادقة”. فيما تمت مشاركة التغريدة عشرات الآلاف من المرات قبل تعليق الحساب.

وبعد ساعات من المنشور المزيف، انخفض سهم “إيلي ليلي” بشكل حاد. قبل أن تعتذر الشركة عن التغريدة المضللة.

وعمت الفوضى “تويتر” بعد أن أطلقت المنصة خدمة السماح للمستخدمين بالدفع مقابل الحصول على توثيق الحسابات بـ”العلامة الزرقاء”، تطبيقا لخطة المالك الجديد للشركة إيلون ماسك.

والخميس، تم طرح الميزة الجديدة لـ”تويتر” في المملكة المتحدة ودول أخرى. والتي تسمح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي بدفع رسوم اشتراك تبلغ 7.99 دولارا شهريا لتوثيق الحساب ومنحه العلامة الزرقاء.

وأدت تلك الميزة إلى ظهور عدد لا يحصى من عمليات الاحتيال والحسابات المزيفة التي تحمل أسماء وصور شخصيات رسمية ومؤسسات عملاقة وهي موثقة، ما دفع الموقع إلى إيقاف خدمة الاشتراك في “العلامة الزرقاء” لتوثيق الحسابات.

وانخفضت أسهم شركة “لوكهيد مارتن”، أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل. بأكثر من 5 بالمئة بعد أن قال حساب مزيف يحمل اسمها وشعارها وموثق، إن الشركة قررت إيقاف مبيعات الأسلحة في بعض البلدان.