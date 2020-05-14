توزيع الإصابات بفيروس كورونا عبر 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد، إلى 6442 حالة.
بينما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا، إلى 529، حسب ما أكده جمال فورار، الناطق الرسمي بإسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا.
وتم تسجيل اكبر عدد من الإصابات في البليدة “15”، ثم الجزائر “13”، وسطيف”13″، وبشار “13” وأم البواقي “10”وورقلة “10” وتلمسان “10”.
كما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 969
الجزائر: 722
وهران: 387
سطيف: 330
عين الدفلى: 325
قسنطينة: 289
تيبازة: 247
تلمسان: 209
برج بوعريريج: 205
بجاية: 191
المدية: 158
ورقلة: 153
أم البواقي: 135
تيارت: 130
تيزي وزو: 129
عنابة: 115
الجلفة: 113
بشار: 100
مـعـسـكـر: 94
بسكرة: 90
غرداية: 89
باتنة: 84
عين تموشنت: 82
سكيكدة: 76
بومرداس: 76
الشلف: 72
أدرار: 70
خنشلة: 67
سيدي بلعباس: 65
تيسمسيلت: 64
مستغانم: 60
المسيلة: 56
الأغواط: 54
البويرة: 51
جيجل: 49
الوادي: 49
تبسة: 46
قالمة: 40
غليزان: 37
نعامة: 35
سوق أهراس: 34
ميلة: 31
الطارف: 22
البيض: 16
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 3
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