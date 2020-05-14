توزيع الإصابات بفيروس كورونا عبر 48 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد، إلى 6442 حالة.

بينما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا، إلى 529، حسب ما أكده جمال فورار، الناطق الرسمي بإسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا.

وتم تسجيل اكبر عدد من الإصابات في البليدة “15”، ثم الجزائر “13”، وسطيف”13″، وبشار “13” وأم البواقي “10”وورقلة “10” وتلمسان “10”.

كما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة، خلال نفس الفترة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 969

الجزائر: 722

وهران: 387

سطيف: 330

عين الدفلى: 325

قسنطينة: 289

تيبازة: 247

تلمسان: 209

برج بوعريريج: 205

بجاية: 191

المدية: 158

ورقلة: 153

أم البواقي: 135

تيارت: 130

تيزي وزو: 129

عنابة: 115

الجلفة: 113

بشار: 100

مـعـسـكـر: 94

بسكرة: 90

غرداية: 89

باتنة: 84

عين تموشنت: 82

سكيكدة: 76

بومرداس: 76

الشلف: 72

أدرار: 70

خنشلة: 67

سيدي بلعباس: 65

تيسمسيلت: 64

مستغانم: 60

المسيلة: 56

الأغواط: 54

البويرة: 51

جيجل: 49

الوادي: 49

تبسة: 46

قالمة: 40

غليزان: 37

نعامة: 35

سوق أهراس: 34

ميلة: 31

الطارف: 22

البيض: 16

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 3