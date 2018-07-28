توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ قبل 10 أكتوبر

فيما تم تحديد دفع الفوترة قبل 30 نوفمبر

أمرت وزارة التربية الوطنية بضرورة استغلال مخزون الكتب المدرسية المسترجعة والمخزنة عند الشروع في عملية توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية، فيما أكدت الوزرة على ضرورة إنهاء عمليتي البيع والتوزيع المجاني قبل 10 أكتوبر.

وحسب تعليمة، تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية لإخطار مسيري الموارد المالية والمادية بضرورة استغلال مخزون الكتب المدرسية المسترجعة والمخزنة عند الشروع في عملية توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية.

كما أضافت وزارة التربية الوطنية، في إطار تنظيم عملية تسيير وتوزيع الكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2018 /2019، بضرورة إنهاء عمليتي البيع والتوزيع المجاني قبل تاريخ 10 أكتوبر، بهدف إنجاز الوضعية المالية والمادية، ثم الفوترة في الآجال المحددة لتسديد المستحقات قبل 30 نوفمبر.

كما أوضحت وزارة التربية الوطنية بخصوص إعداد المحاسبة المادية بالنسبة المدرسة الابتدائية، تم إلزامهم بإتمام عملية قبل 18 أكتوبر بالنسبة للثانوي، وتم إلزامهم بتبليغ الوضعيات للمصلحة المعنية بمديرية التربية قبل 25 أكتوبر.

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية والمؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن، تعلمهم أن موعد الدخول المدرسي لسنة الدراسية 2018/ 2019 يوم الأربعاء 5 سبتمبر والأساتذة والمعلمين يوم 2 سبتمبر، أما بخصوص الإدارة المركزية يوم الأحد 19 أوت والإدارة المحلية يوم 26 أوت.

وشرعت وزارة التربية الوطنية في تكوين أساتذة التعليم الابتدائي الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، حيث سيمتد التكوين القاعدي من 25 جويلة الشهر الجاري إلى 7 أوت القادم، ويشمل الأساتذة الذين تم استدعاؤهم انطلاقا من القائمة الاحتياطية لسنة 2017، بغرض تحضيرهم للدخول المدرسي المقبل.

كما أكدت بن غبريت، أن هذه الورشات التكوينية الموجهة للأساتذة الجدد للسنة الدراسية 2018 /2019، في الأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي ومتوسط وثانوي» تتم عبر كامل التراب الوطني، وتهتم بتدريب الأساتذة الجدد على طرق التعامل مع الصعوبات التي تواجههم في تعاملهم مع التلاميذ في القسم، حيث يشرف على العملية مفتش في مادة الاختصاص.