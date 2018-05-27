توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ قبل 30 جوان

المؤسسات التربوية شرعت في استقبال ملفات المنحة المدرسية

المنحة تسلم خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول المدرسي

أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بضرورة الشروع في توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ قبل خروجهم في عطلة الصيف المقررة يوم 30 جوان، كما أمرتهم بالشروع في إعداد القائمة الخاصة بالمستفيدين من المنحة المدرسية التي تشمل 6 فئات والمقدرة بـ3 آلاف دينار.

وحسب المنشور الوزاري المنظم للعملية، فقد قررت الوزارة مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار جهاز المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي، مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وحسب ذات المنشور، فإن هذه الكتب تعار مقابل تعهد يلتزم فيه ولي التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب وإعادتها نهاية السنة.

وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، المعوزين المسجلين في قوائم التضامن المدرسي المقدرة 3 آلاف دينار للسنة الدراسية 2018-2019، وكذا التلاميذ المعوزين المسجلين في المؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وأبناء قطاع التربية الوطنية، فيما تم إقصاء عمال التربية المقاعدين. وأضاف المنشور أن دفاتر الأنشطة للعربية والرياضيات ستكون مجانية للمعوزين، فيما يتم بيعها لباقي الفئات، وفيما يخص كتب السنة الثانية والثالثة والرابعة المجانية، سيتم تسليمها بصيغة الإعارة للمعوزين وتسترجع في نهاية السنة.

من جهة أخرى، وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم فيها بالشروع في دراسة الملفات الخاصة بالتلاميذ المعوزين الذين سيستفيدون من المنحة المدرسية المقدرة بثلاث آلاف دينار، شدّدت وزارة التربية الوطنية على أن يتم صرف المنحة المدرسية المقررة بـ3 آلاف دينار، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدخول المدرسي، كي يتمكن التلاميذ المعوزون من اقتناء الأدوات المدرسية، وهذا بعدما استكملت كل مديريات التربية عمليةإحصاء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة.