توزيع المياه بشكل منتظم ومستقر في صبيحة العيد

عبر وزير الري، لوناس بوزڨزة، عن إرتياحه لنجاح عملية توزيع المياه بشكل منتظم ومستقر لفائدة المواطنين خلال صبيحة عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مديري وحدات الجزائرية للمياه عبر مختلف الولايات، بمقر المديرية العامة للمؤسسة الجزائرية للمياه.

واطلع الوزير عن كثب، على سير عملية توزيع المياه عبر كامل ولايات الوطن.

وخلال هذا الاجتماع، عبّر الوزير عن ارتياحه لنجاح عملية توزيع المياه بشكل منتظم ومستقر لفائدة المواطنين خلال صبيحة عيد الأضحى المبارك.

مؤكّدًا أن ذلك جاء بفضل العمل الاستباقي والمخططات الاستعجالية التي تم وضعها حيز الخدمة تنفيذًا لتعليماته. بهدف ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه خلال عيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف.

كما أشاد الوزير بالعمل التنسيقي الهام بين مختلف الفاعلين والسلطات المحلية عبر الولايات. مثمنًا روح المسؤولية والتجنّد التي أبانت عنها الفرق التقنية والميدانية.

واغتنم الوزير هذه المناسبة لتهنئة كافة العمال والأعوان والفرق المناوبة عبر المستوى الوطني. الذين ظلوا مجندين على مدار الساعة من أجل ضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب. وتقديم خدمة عمومية نوعية تستجيب لتطلعات المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية المباركة.

