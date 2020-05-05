توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و5 وفيات.

ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس،إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470 حالة وفاة.

فيما تماثل 69 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى2067 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 860

الجزائر: 561

وهران: 274

سطيف: 243

عين الدفلى: 231

قسنطينة: 211

تيبازة: 175

برج بوعريريج: 166

بجاية: 149

تلمسان: 136

المدية: 117

تيزي وزو: 108

أم البواقي: 95

ورقلة: 92

تيارت: 92

عنابة: 88

الجلفة: 77

بسكرة: 69

غرداية: 69

بشار: 61

مستغانم: 60

مـعـسـكـر: 58

باتنة: 58

سكيكدة: 57

الشلف: 55

سيدي بلعباس: 54

بومرداس: 52

تيسمسيلت: 52

أدرار: 51

جيجل: 48

عين تموشنت: 47

خنشلة: 47

الوادي: 42

الأغواط: 40

تبسة: 36

غليزان: 36

قالمة: 30

البويرة: 28

المسيلة: 26

سوق أهراس: 19

ميلة: 17

الطارف: 16

نعامة: 11

تندوف: 9

البيض: 5

سعيدة: 5

تمنراست: 3

إليزي: 2