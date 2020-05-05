توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و5 وفيات.
ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس،إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470 حالة وفاة.
فيما تماثل 69 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى2067 حالة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 860
الجزائر: 561
وهران: 274
سطيف: 243
عين الدفلى: 231
قسنطينة: 211
تيبازة: 175
برج بوعريريج: 166
بجاية: 149
تلمسان: 136
المدية: 117
تيزي وزو: 108
أم البواقي: 95
ورقلة: 92
تيارت: 92
عنابة: 88
الجلفة: 77
بسكرة: 69
غرداية: 69
بشار: 61
مستغانم: 60
مـعـسـكـر: 58
باتنة: 58
سكيكدة: 57
الشلف: 55
سيدي بلعباس: 54
بومرداس: 52
تيسمسيلت: 52
أدرار: 51
جيجل: 48
عين تموشنت: 47
خنشلة: 47
الوادي: 42
الأغواط: 40
تبسة: 36
غليزان: 36
قالمة: 30
البويرة: 28
المسيلة: 26
سوق أهراس: 19
ميلة: 17
الطارف: 16
نعامة: 11
تندوف: 9
البيض: 5
سعيدة: 5
تمنراست: 3
إليزي: 2
التعليقات (0)