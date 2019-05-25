توزيع سكنات عدل بهذه الولايات أواخر شهر رمضان الجاري  

أشرف وزير السكن و العمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على حفل إطلاق عملية تسليم المفاتيح لـ 4.759

مكتتب بصيغة البيع بالإيجار “عدل” موزعة على العديد من ولايات الوطن، وخصت هذه الحصة الأولى الموزعة اليوم حوالي 200 عائلة

من ضمن 2.466 وحدة سكنية بالعاصمة، بصيغة البيع بالإيجار موجهة لمكتتبي “عدل1” تم توجيههم نحو المدينة الجديدة سيدي عبد الله

بالعاصمة و المدينة الجديدة بوينان، على أن يتم إستكمال تسليم مفاتيح السكنات المتبقية بحر الأسبوع الجاري.

وحسب الوزير فإن عملية تسليم المفاتيح تخص “عدل1” بالعاصمة، و التي ستمتد إلى مكتتبي”عدل2″بولايات سكيكدة،عنابة،أدرار،و الشلف،والتي ستتم خلال 27 من رمضان الجاري.

على أن تتواصل عملية تسليم السكنات على المكتتبين خلال الأشهر المقبلة، يضيف بلجود

مشيرا إلى أن العملية ستستكمل تدريجيا إلى غاية سبتمبر المقبل وهو موعد الإنتهاء من ملف “عدل 1” على المستوى الوطني.