توزيع مصحف “البراي” داخل و خارج الوطن خلال رمضان المقبل

كشف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، عن الشروع خلال شهر رمضان المقبل، في توزيع مصحف الجزائر للبراي داخل الوطن وخارجه مجانا. وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أكد بلمهدي، أن “توزيع مصحف الجزائر للبراي سيكون خلال شهر رمضان المقبل انطلاقا من الدول الإفريقية لاسيما دول الساحل”. و”بأرض المهجر من خلال مسجد باريس الكبير (فرنسا) إضافة إلى توزيعه على المستوى الوطني”. و”ذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضاف في ذات الخصوص، أنه “ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، تم طبع المصحف الشريف عن طريق تقنية البراي عن رواية ورش عن نافع”. “بما يتماشى مع الهوية والمرجعية الدينية الوطنية”.

و”أكد الوزير أن عدد المصاحف التي شرع فعليا في طبعها في انتظار انطلاق عملية التوزيع “سيكون معتبرا”.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتوزيع مصحف الجزائر للبراي مجانا داخل وخارج الوطن بما في ذلك مسجد باريس. وذلك تستفيد منه الجالية المسلامة عبر العالم.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بوضع العلم الوطني فوق مصحف الجزائر للبراي .